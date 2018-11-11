تقرير يكشف بالأرقام.. الأستراليون هم الأغنى عالمياً

أخبار الآن – دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكّد تقرير صادر عن بنك "كريدي سويس" السويسري، خلال شهر تشرين الأول 2018، أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية حلّت في صدارة الدول الأغنى في العالم لناحية الثروة". فعلياً، فإنّ الثروة في الولايات المتحدة تنمو بوتيرة أسرع من أي مكانٍ آخر في العالم، لكنها ليست الأغنى عندما تتم مقارنة متوسط معدل الثروة لكل شخصٍ بالغ، بينها وبين الدول الأخرى.

وفي هذا الإطار، فقد حلّت سويسرا في المرتبة الأولى، بينما جاءت أستراليا ثانية قبل الولايات المتحدة. ويقسم التصنيف أعلاه الثروة الإجمالية للبلد تبعاً لمجموع السكان، الأمر الذي لا يعكس حقيقة أن 0.1% من الأسر في أميركا تمتلك ثروة 90% من الأسر الأخرى.

ويلفت التقرير إلى أنّ "الولايات المتحدة تضم أكبر عددٍ من أعضاء مجموعة الثروات العالمية، وفيها 41% من أصحاب الملايين في العالم".

إلى جانب ذلك، فإنّ المقاربة تكمن أيضاً في تسليط الضوء على البلدان التي تضمّ أكبر عددٍ من الأغنياء في العالم. وعليه، فقد قام "كريدي سويس" بمقارنة مقدار متوسط الدخل لكل شخص بالغٍ في بلده، ليتبيّن أنّ "الإستراليين هم الأغنى في العالم".

وبحسب الأرقام، فإنّ متوسط الدخل لكل شخص بالغ في الولايات المتحدة بلغ 61.667 دولاراً أمريكياً، وهو ما يضعها في المرتبة 18. في حين بلغ متوسط الدخل لكل شخص بالغ في إيرلندا 72.473 دولاراً، وفي تايوان 78.177 دولاراً، وكوريا 65.463 دولاراً. أمّا كندا فقد حلّت سادسة حيث بلغ متوسط الدخل لكل شخص بالغ حوالى 106.342 دولاراً أمريكياً.

وغالباً ما يرى الإقتصاديون أنّ وجود ثروة كبيرة بيد الشخص، تجعل فرصته للحصول على المال أمراً سهلاً، ما يعني أن أولئك الذين يملكون الكثير من المال، لديهم فرصة بأن تكبر ثروتهم من جيل إلى جيل.

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