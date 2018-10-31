واردات اليابان من النفط الإيراني تنخفض 31%

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

انخفضت واردات اليابان من النفط الإيراني بنسبة 31% على أساس سنوي في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 775 برميلا في اليوم، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد والتجارة في اليابان. تتزامن هذه البيانات مع دخول العقوبات الجديدة على صناعة النفط الإيرانية حيز التنفيذ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران في أيار/مايو الماضي.



وتم بيع 280 ألف برميل من النفط الخام في البورصة الإيرانية، من أصل مليون برميل تم عرضها بقيمة 74.85 دولار للبرميل، وبأقل من 4 دولارات من سعر الطلب الأولي. ويقدّر البعض أن صادرات إيران من النفط الخام قد هبطت بمعدل الثلث منذ أيار/مايو الماضي، عندما كانت تبيع 2.5 مليون برميل في اليوم.

وتنوي الحكومة الإيرانية حاليا عرض النفط في بورصة الطاقة مرة في الأسبوع، وفق وكالة فارس. ووفق ما أظهرته البورصة كان السعر الأولي الأحد 79.16 دولار للبرميل، لكن تم تلقي عروض محدودة لطلبات شراء بسعر أقل بنحو 16 دولارا منذ بدء التداول.

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