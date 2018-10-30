الولايات المتحدة تستعد لفرض رسوم جديدة على الصين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قالت وكالة بلومبرغ، الإثنين، إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن فرض رسوم جمركية على جميع واردات السلع الصينية المتبقية بحلول أوائل ديسمبر/كانون الأول، إذا فشلت المحادثات المقررة الشهر المقبل بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، في تهدئة الحرب التجارية.

ونقلت بلومبرغ، عن مصادر مطلعة، القول إن الرسوم ستفرض على واردات السلع الصينية التي لم تشملها بالفعل الرسوم السابقة، وتقدر قيمتها بواقع 257 مليار دولار، استنادا إلى أرقام واردات العام الماضي.

وذكرت الوكالة الأمريكية أنه رغم عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن، يستعد المسؤولون الأمريكيون لهذا السيناريو، في حال عدم إحراز أي تقدم خلال الاجتماع المزمع بين ترامب وشي، على هامش قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالعاصمة الأرجنتينية بوينس إيرس في نوفمبر/تشرين الثاني.

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