العملات الافتراضية تستعيد عافيتها بعد خسائر كبيرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

بدأت قيمة العملات الافتراضية تتعافى بعد تكبدها خسائر كبيرة على مدار الأيام القليلة المنصرمة.



وتعدت القيمة السوقية للعملات الافتراضية مجتمعة عتبة الـ560 مليار دولار خلال تداولات اليوم، لكنها ما زالت دون مستواها المسجل مطلع هذا الأسبوع عند 700 مليار دولار.



ونجحت عملة "بيتكوين" الأكثر شهرة في الاقتراب من حاجز 12 ألف دولار مجدداً، بعد أن هوت أمس لأدنى مستوياتها في أكثر من 6 أسابيع.

وبحلول الساعة (14:36 ت.غ)، ارتفعت عملة "بيتكوين" بنسبة 23.4 بالمئة إلى 11615 دولاراً، بقيمة سوقية 197.7 مليار دولار.

وزادت عملة "إيثيريوم" 33.24 بالمئة إلى 1053 دولاراً بقيمة سوقية 102.63 مليار دولار، في حين ارتفعت عملة "ريبل" بنسبة 55.4 بالمئة إلى 1.54 دولار بقيمة سوقية أقل من 60.55 مليار دولار.

كانت القيمة السوقية للعملات الافتراضية قفزت بنحو كبير في 2017، لتنهي العام عند 569.7 مليار دولار، بزيادة 552 مليار دولار عن أرقام 2016.



ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

وقامت مجموعة من الدول بـ"حظر" التعامل بهذه العملات الافتراضية، في حين اتخذت أخرى تشديدات على تداولها.





من عمان عبر الهاتف مازن ارشيد خبير الإقتصادي