بلومبيرغ تكشف توقعاتها لمستقبل الإقتصاد السعودي

أخبار الآن | الرياض - المملكة العربية السعودية (بلومبيرغ)

نقلت وكالة "بلو مبيرغ" الأمريكية عن مصادر مطلعة، أن المملكة العربية السعودية على موعد قريب مع طفرة اقتصادية تشهدها لأول مرة منذ 10 سنوات. وأفادت المصادر للوكالة بأنه من المنتظر أن تَرتفع العائدات النفطية للمملكة بنسبة 80% بحلول عام 2023، ما يعني تحقيق طفرة اقتصادية تسجـِل معها الميزانية السعودية أول فائض منذ نحو عقد من الزمن.

وتأتي هذه الطفرة كنتيجة لبرنامج اقتصادي يستغرق ست سنوات ويستهدف تحقيق التوازن في الميزانية، ويتضمن كذلك رفع أسعار النفط والإنتاج، ما سيزيد العائدات النفطية إلى 801 مليار ريال بدلا من 440 مليار ريال حققتها في العام الجاري.

ويقتضي البرنامج الاقتصادي السعودي رفع سعر برميل النفط إلى 75 دولارًا، بالتزامن مع زيادة الإيرادات غير النفطية، باستثناء الإيرادات من صندوق الاستثمار العام، بنسبة 32% إلى 337 مليار ريال، بحسب المصادر.

وتابعت "بلومبيرغ" بالقول إن خطة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، تطمح إلى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على مصادر دخل غير نفطية، لذا فإن ارتفاع أسعار النفط يأتي كأحد ركائز دعم النمو.

وتوقعت سلطات المملكة زيادة إنتاج النفط من 10 ملايين برميل يوميًا في العام الجاري إلى 11.03 مليون برميل في عام 2023، ومن المتوقع أن يبلغ الإنتاج 10.45 ملايين برميل يوميًا في 2020، ما يعني توفير 605 مليارات ريال من الإيرادات.

يذكر أن وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية كانت قد أفادت في وقت سابق، بأن المملكة العربية السعودية تعتزم رفع أسعار الوقود في السوق الداخلي بنسبة 80% في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، أي بعد أيام من الآن.

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