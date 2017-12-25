سعوديون يناقشون زواج الأقارب على تويتر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

يدرك السعوديون أن نهضة مجتمعهم تستند إلى عدد من المعايير والأسس التي في مقدمتها قوة العلاقات الأسرية وخاصة أمور الزواج والعلاقة بين الزوجين، وهو ما يدفع المواطنين بين حين وآخر لمناقشة أفضل السبل التي تحقق أفضل وأنجح العلاقات.

وتفاعل المغردون والمغردات مع وسم "#زواج_الاقارب_سلبي_او_ايجابي"، والذي احتل المرتبة الأولى بين الوسوم الأعلى تداولًا اليوم الأحد.

بداية قال المغرد سالم المزاعل @salem9s #زواج_الاقارب_سلبي_او_ايجابي مثل هذا الزواج طبيأ يكون سلبي وغير ايجابي لكن في عوائل نجح معهم وبدون اي مشاكل تذكر انتم وش رايكم بنظركم هل هو ايجابي ام سلبي

وقالت أ/جميلة الزهراني @jamysa1 اذا اتفق الزجان وتجاوزا الصعاب ولو كانوا من دولتين مختلفتين ،فلن يقف امام حبهما وترابطهما شيء وان اختلفوا فلن يؤلف بينهم العالم ولو اجتمع..احسنوا الاختيار فقط. #زواج_الاقارب_سلبي_او_ايجابي

وقال عبدالرحمن الشيخي @abo_moaadd #زواج_الاقارب_سلبي_او_ايجابي عندما يتقي الله الزوج في زوجته ، وتتقي الله الزوجة في زوجها ، تولد بينهم المودة والرحمة فتمتد بعد ذلك للأبناء والأرحام.

ويخلق الله بينهم الحب الصادق. فالزواج مرتبط بالتقوى لأنه عقد شرعي،ولا علاقه له بعرق أو نسب. فظفر بذات الدين تربت يداك.

وتابع AlHashmi Ahmed @AlsayeAhmed كان الاجمل فاصبح الاسواء وسبب رئيسي للقطيعه بين الارحام لاتقدير ولا احترام من العريس لارحامه ولا من العروسه لاهل زوجها وهما بمنزلة الوالدين للطرفين #زواج_الاقارب_سلبي_او_ايجابي

وكتب The Red Tide @aaasss11739 #زواج_الاقارب_سلبي_او_ايجابي المنصوح به لا تزوجوا القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً اي ضعيفا واما من ناحيه التعارف فالزواج خارج الاقارب أفضل لتقويه اواصر الصله بين الناس بسبب النسب ولكن أنى للشباب الزواج بعد غلاء المهر وتبعاته !؟

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