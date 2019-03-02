إطلاق كتاب "السباق نحو الفضاء" في دبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء خلال جلسة ضمن مهرجان طيران الإمارات للآداب، كتاب "السباق نحو الفضاء" في نسخته الإنجليزية، وقد شارك خلال الجلسة رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي، ومدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في المركز سالم المري.



وقال المري إن فكرة إصدار الكتاب جاءت من رغبة المركز في تعريف الجمهور بإنجازاته على مدار 14 عاما، ويروي كيف تم بناء المشاريع الكبيرة كالقمر الصناعي الأول "دبي سات 1"، و"خليفة سات" و"مسبار الأمل".



وأكد سالم المري في حديثه خلال الجلسة، أن المركز يعد جزءا من رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، باستخدام أحدث التقنيات وتطويرها. وقال: نشأة المركز بدأت بثلاثة مهندسين، وازداد عددهم اليوم ليصل إلى 200 مهندس، تمثل المرأة نسبة 45% منهم.

والمركز يروي قصة نجاح حقيقية لعقول إماراتية ساهمت بتطوير القمر الصناعي في المركز، حيث تمكنوا من تطوير أقمار صناعية خاصة بنا، لنبدأ الرحلة نحو المريخ لنكون أول دولة عربية في هذا المجال".

وأجمع كل من الرائد هزاع المنصوري والرائد سلطان النيادي على أن اللغة الروسية تمثل تحديا لهما، مشيرا إلى أنهما يبذلان مزيد من الجهد للتعلم عليها.

وعقب الجلسة، اصطف زوار المهرجان للحصول على نسخة خاصة من الكتاب، موقعة من رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، بالإضافة إلى سالم المري مساعد المدير العام للشؤون العلمية والتقنية مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء في المركز.

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