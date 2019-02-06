"قتال" الفنانة كنزة مرسلي يغطي على بوتفليقة
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرح ياسمين)
أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وأهم ماجاء في الساعات الاخيرة.
البداية مع الامارات و موضوع الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس التي تسيطر على الترند الاماراتي منذ 5 ايام .
#البابا_فرنسيس_في_الامارات اكثر هاشتاق استخدم هذا الاسبوع .و كان معتلي الترند يوميا.
الساعات الاخيرة شهدت هاشتاقات باللغة الانجليزية
#popeferancis . #yearoftolerance #popefrancisinUAE
اما عن المرتبة الاولى فاحتلها هاشتاق #اليوم العالمي للرسايلبعدما تصدر الترند السعودي امس ينتقل اليوم الى الامارات و الاف التغريدات يملؤها الحنين لفترة كانت فيها الرسائل المكتوبة بخط اليد من اهم وسائل التواصل.
في مصر
الصيدلانيين المتخرجين من دفعة 2017 و الذين لم يدفع تكليفهم بعد اطلقوا حملة تحت شعار#سلمونا_شغلنا_صيدلي_2017 مطالبين وزارة الصحة بمناصب شغل .
و كالعادة في الترند المصري مكان كرة القدم محجوز دائما
وجمهور الاهلي فعل الترند لساعات طويلة ب هاشتاق #الاهلي_بمن_حكم في اطار التسابق الدائم بينهم وبين انصار الزمالك .
اما الكلاسيكوالاسباني فتصدر الترند و لقى تفاعل كبيرحتى قبل بداية المقابلة بساعات و هذا بـ #زعيم تويتر فولورزالكلاسيكو و #الكلاسيكو .
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