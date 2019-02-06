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"قتال" الفنانة كنزة مرسلي يغطي على بوتفليقة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فرح ياسمين)

أخبار مواقع التواصل الاجتماعي وأهم ماجاء في الساعات الاخيرة.

البداية مع الامارات و موضوع الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس التي تسيطر على الترند الاماراتي منذ 5 ايام .

#البابا_فرنسيس_في_الامارات اكثر هاشتاق استخدم هذا الاسبوع .و كان معتلي الترند يوميا.

الساعات الاخيرة شهدت هاشتاقات باللغة الانجليزية  

#popeferancis    . #yearoftolerance  #popefrancisinUAE

اما عن المرتبة  الاولى فاحتلها هاشتاق #اليوم العالمي للرسايلبعدما تصدر الترند السعودي امس ينتقل اليوم  الى الامارات و الاف التغريدات  يملؤها الحنين لفترة  كانت فيها الرسائل المكتوبة بخط اليد من اهم وسائل التواصل. 

في مصر

الصيدلانيين المتخرجين من دفعة 2017 و الذين لم يدفع تكليفهم بعد اطلقوا حملة تحت شعار#سلمونا_شغلنا_صيدلي_2017   مطالبين وزارة الصحة بمناصب شغل .

و كالعادة في الترند المصري  مكان كرة القدم  محجوز دائما 

وجمهور الاهلي فعل  الترند لساعات طويلة ب هاشتاق #الاهلي_بمن_حكم في اطار التسابق الدائم  بينهم وبين انصار الزمالك .

اما الكلاسيكوالاسباني فتصدر الترند و لقى تفاعل  كبيرحتى قبل بداية المقابلة بساعات و هذا بـ #زعيم تويتر فولورزالكلاسيكو و #الكلاسيكو . 

المزيد:

 

خطبة النجمة جنيفر لورنس لكوك ماروني

#بوتفليقة #كنزة مرسلي #مواقع التواصل الإجتماعي #عيش الآن

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