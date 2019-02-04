كينيا .. زورق زاهي الألوان صنع بالكامل من مخلفات البلاستيك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( رويترز )

لا حدود لإمكانيات البشر ، والإبداع لا يتحتاج ثروة أو مال ، والاهتمام بالبيئة يمكن أن يقدمه أياً كان بأ`بسط الحلول ..

في كينيا تمكن سكان إحدى الجزر من بناء قارب مصنوع بالكامل من البلاستيك المعاد تدويره، والذي جرى جمعه خلال عمليات تطهير المحيط، ليسلطوا الضوء على التهديد المتنامي الذي تشكله مخلفات البلاستيك على المحيطات والبحار.

وأبحر الزورق البالغ طوله تسعة أمتار، والذي صُنع من عشرة أطنان من المخلفات البلاستيكية، للمرة الأولى قبالة سواحل جزيرة لامو الكينية .

وفرضت الحكومة الكينية العام الماضي أكثر القوانين صرامة في العالم فيما يتعلق بالأكياس البلاستيكية، حيث يواجه المخالفون للقانون من المنتجين وتجار التجزئة والمواطنين العاديين، السجن لما يصل إلى أربعة أعوام أو غرامات تصل إلى 40 ألف دولار في مسعى لتقليل التلوث الذي يسببه البلاستيك.

وتتسرب كميات كبيرة من الأكياس البلاستيكية إلى المحيط وتتسبب في اختناق السلاحف والطيور البحرية وبعضها يملأ أمعاء الدلافين والحيتان.

مصدر الصور: dw

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