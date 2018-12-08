الجزيرة الشبح تظهر وتختفى وتحير العلماء

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

ظهرت الجزيرة التي تطفو على سطح المياه ثم تختفي, ظهرت مجدداً على موقع غوغل مابز, وكأنها موجودة تحت سطح البحر وبشكل باهت , بينما بات الخبراء يطلقون عليها إسم "الجزيرة الشبح".

وكانت السفن رصدت في أعالي البحار والمحيطات قبل 244 عاما جزيرة رملية "غامضة" , لكنها لم تعد موجودة الآن, غير أنها ظهرت مجددا على غوغل مابز. وكانت الجزيرة الرملية ظهرت أول مرة عام 1774، بالقرب من جزر "نيو كاليدونيا" في الجزء الجنوبي من المحيط الهادئ.

وبدأت قصة "الجزيرة الشبح" في الخامس عشر من سبتمبر 1774، عندما وضعها البحار والمستكشف الإنجليزي الشهير الكابتن جيمس كوك على الخريطة وحدد اسمها على أنه "ساندي آي"، بينما حدد موقعها إلى الشرق من بحر الكورال الشرقي، شمال شرقي الساحل الأسترالي.

ونشرت الخريطة التي تضم الجزيرة "ساندي آي"، ضمن اكتشافات جيمس كوك في العام 1776. ويعتقد أن طول الجزيرة يقدر بحوالي 24 كيلومترا وعرضها حوالي 5 كيلومترات، أي أن مساحتها تعادل تقريبا 100 كيلومتر مربع، وبالتالي ليس من السهل أن يتوه عنها المرء أو يفقدها.

وبعد حوالي 100 عام، وتحديدا في العام 1876، أفادت سفينة صيد الحيتان تدعى "فيلوسيتي" برؤيتها للجزيرة الرملية. ونتيجة لذلك، فقد كانت هذه الجزيرة موجودة في الخرائط البريطانية والألمانية في القرن التاسع عشر، وبدأت الخرائط البحرية تعدل من خرائطها بإدراج الجزيرة، لكنها كانت تشير إليها باعتبارها "مشكوكا بوجودها".

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