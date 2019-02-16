الساهر يتألق في مهرجان طنطورة

أخبار الآن | العلا - السعودية (شتاء طنطورة)

أحيا الفنان العراقي كاظم الساهر حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة في المملكة العربية السعودية.



وفي حفله الثاني بالسعودية غنى الفنان كاظم الساهر أكثر من 12 أغنية من أشهر أغانيه.



ولاقى هاشتاغ # كاظم الساهر في العلا أمس الكثير من التفاعل من مستخدمي "تويتر"، وعبر كثيرون عن سعادتهم بوجود "القيصر" كما يطلق عليه محبوه، في السعودية كما تأسف آخرون على أنهم لم يستطيعوا حضور الحفل.

عبر الساهر عن سعادته في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي قال فيه لجمهوره: "مساء الخير جمهوري العزيز وكل عام وأنتم بصحة وسلامة وخير وحب، عيد الحب وأنا معاكم على مسرح المرايا في محافظة العلا الجميلة، حتكون ليلة من أجمل الليالي."

وأضاف قائلاً: "فرحان جداً، لي الشرف أن أكون معاكم في عيد الحب وكلنا نحتفل مع بعض سوا... محبتي."

ورحب الجمهور السعودي والعراقي الذين اكتظت بهم جنبات مسرح مرايا، بالفنان العراقي الذي ساهم في تعزيز الرسائل الفنية بين السعودية والعراق، من خلال كلماته وتعليقه قبيل الحفلة بسعادته بحفلة العلا، وخلال أكثر من 90 دقيقة قدم الفنان الساهر جملا موسيقية أطربت الحضور عبر جواهر تعد خالدة في تاريخ كاظم الساهر.





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