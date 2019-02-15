محمد بن راشد يوفر فرصاً لتعليم الأطفال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن التعليم العادل هو أن توفر أفضل مستوى تعليمي للأطفال حتى لو سكنوا قمم الجبال.

جاء ذلك لدى إطلاقه موقع «مدرسة» في 1000 قرية، بهدف توفير منصات تعليمية إلكترونية متنقلة للقرى النائية ومخيمات اللاجئين غير المتصلة بشبكة الإنترنت.

ويوفر المشروع حلولاً تعليمية بديلة للطلاب العرب في المناطق غير المتصلة بالإنترنت، للاستفادة من محتوى منصة «مدرسة» التي تضم 5000 درس تعليمي بالفيديو وتغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الـ 12.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا مبادرة لتوفير منصة «مدرسة» للتعليم الإلكتروني والتي تضم 5000 درس تعليمي مصور في العلوم والرياضيات باللغة العربية لجميع المراحل التعليمية»، مضيفاً : «أطلقنا مبادرة لتوفير المنصة في 1000 قرية لا تتصل بشبكة الإنترنت، وذلك كمرحلة أولى لتغطية كافة المناطق النائية في العالم العربي».

وحول أهمية التعليم الإلكتروني في سد الفجوة التعليمية في العالم العربي، قال الشيخ محمد : «النهوض بواقع التعليم في العالم العربي أولوية ملحّة، والتعليم الإلكتروني هو المسار الأكثر فعالية لتمكين الطلاب العرب».

واعتبر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أن التعليم في العالم العربي هو الأمل الأكبر، ولا توجد عوائق يمكنها أن توقف طلابنا عن التعلم»، مضيفاً: «التعليم الإلكتروني هو الحل المثالي للوصول إلى كل طالب عربي أينما كان».

ونوه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى أن: «موقع «مدرسة» في 1000 قرية هو رسالة حياة وإصرار ومستقبل أفضل». وختم سموه بالقول: «نجاح مجتمعاتنا واقتصاداتنا ومستقبلنا له مفتاح واحد: التعليم».

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