أحدث الأرقام القياسية التي دخلت موسوعة "غينيس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( ناهد العثماني)

ينتظر الكثيرون بشغف كتاب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، الذي يصدر نهاية كل سنة، ويحمل الكثير من الأخبار الطريفة أحيانا والرائعة أحيانا أخرى، في مزيج من الإثارة والدهشة.

وإذا كان مفهوم الأرقام القياسية في الماضي ارتبط بالغرابة، كرجل بأربعة عيون، أو بالمهارات، كأسرع عداء، إلا أن ذلك المفهوم تغير كثيرا وصار له ارتباطات بالذكاء الشخصي والقدرة على ابتداع الأفكار وتطويرها، وكذلك اقتناء الأشياء.وهنا نستعرض عددا من نجوم الأرقام القياسية في كتاب غينيس:

-"بيتي جوهدارت" البالغة من العمر 85 عاما من كاليفورنيا تصبح أكبر فنانة أرجوحة في العالم. اذ التحقت هذه السيدة بهذا المجال و عمرها 78 عاما واستطاعت تحطيم رقم قياسي في غضون 7 سنوات فقط

- الكلب "ريشة" قام بتنفيذ أعلى قفزة . تم إنقاذه منذ عدة سنوات من قبل "سامانثا فالي" ، التي بدأت بتدريب الكلاب على الفور.

- قام المهندس "توم بجنال" بتحطيم رقم قياسي جديد بعدما قام بتصنيع أسرع سيارة نفاثة.

- قام كذلك المخترع " دنتون مات" بتصنيع أكبر روبوت "هيكسابود"

- الفتاة "اليزابيث" حطمت رقم قياسي بأكبر عود حياكة في العالم.

- أما " باري جون كرو" فيعتبر أسرع صانع للسجق .

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