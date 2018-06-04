ألفا روميو تتحدى فيراري وبورش بإصدار جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن تساهم السيارات الرياضية بنسبة 5 % من مبيعات السيارات العالمية في إيطاليا بحلول عام 2022، وفي هذا الاطار كشفت "ألفا روميو" بأنها ستطلق سيارة فائقة القوة يمكن أن تتحدى أحدث النسخ مثل فيراري، ومكلارين وبورش

ووفق موقع "بلومبيرغ" سيطلق على سيارة "الكوبيه" المقبلة إسم "8C" ، مزودة بمحرك ذات وضعية وسطية، وهو مزود بشاحن توربو،

ليولد قوة حصانية تصل الى 700 حصان على الأقل وفقًا للتقارير ، والسيارة قادرة على الانطلاق من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة بحوالى 3 ثوانٍ، لاسيما وانها مزودة بنظام دفع كهربائي كلي. كما لم يتم الإعلان عن السرعة القصوى للسيارة.

جاءت أخبار "ألفا" الحصرية مصحوبة بتقرير مفاده أن "العلامة التجارية المملوكة لشركة "فيات" ستطلق المزيد من سيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى نموذج متخصص آخر.

وبحسب ما ورد في موقع bloomberg فإن معظم السيارات الـ8 التي وعدت "ألفا" بصنعها لسوق الولايات المتحدة قادمة بالفعل.

المحلل البارز في مجال السيارات "كيفن تينان" في "بلومبرغ إنتيليجنس" اعتبر ان سيارة 8C الحديثة تأخذ اسمها من "ألفا روميو 8C كامبيتيزيون"، وهي سيارة رياضية تم إنتاجها من عام 2007 حتى عام 2010 تكريماً لمحرك 8 أسطوانات (cilindro in Italian) (8C) وسباق ألفا روميو (Competizione، Italian for competition).

ورفض ممثل العلامة التجارية تقديم مزيد من التفاصيل حول 8C المستقبلية.

الصورة من موقع bloomberg

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