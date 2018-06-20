روسيا ترسل إماراتياً إلى محطة الفضاء الدولية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقعت دولة الإمارات العربية الأربعاء، اتفاقا مع روسيا لإرسال أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية في أبريل 2019.

حيث وقع المدير التنفيذي لبرامج الفضاء في روس كوسموس سيرغي كريكاليف، ويوسف حمد الشيباني، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، اتفاقية للتعاون في مجال إرسال رائد فضاء إماراتي إلى المحطة الدولية.

وأعلن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على تويتر توقيع الاتفاق، قائلا إن رؤية الإمارات التي بدأت منذ 12 عاما لتطوير قطاع الفضاء تؤتي ثمارها الآن

وتعد هذه الاتفاقية عقدا مبدئيا سيتبعها، في شهر أغسطس المقبل، توقيع اتفاقية نهائية في مجال التعاون الفضائي بين روسيا والإمارات.

يذكر أن مركز محمد بن راشد للفضاء أنشئ من قبل حكومة دبي ليكون أحد الدعائم الرئيسية للدفع باتجاه تأسيس اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة في دولة الإمارات، وهو مؤسسة علمية متخصصة في علوم الفضاء والتقنيات المتقدمة

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