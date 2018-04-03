أنقذت حياة قطها.. فزرعت له كلية بمبلغ 19 ألف دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعدما علمت امرأة أمريكية، بأنها قد تفقد قطها بسبب القصور الكلوي الذي أصيب به، قررت أن تبذل كل ما بوسعها لإنقاذ حياته.

وفضلت "بيتسي" من "بالتيمور" التضحية بمبلغ 19000 دولار لتحافظ على حياة قطها الذي أصيب بفشل كلوي وهو في التاسعة من عمره، عبر إجراء عملية زرع كلية له.

على الرغم من أن راتب بيتسي بويد التي تعمل كأستاذة غير متفرغة، لا يتجاوز 46 ألف دولار في السنة، إلا أنها لم تتردد أبداً بإنفاق مبلغ كبير لإنقاذ حياة قطها الذي كان على وشك الموت بعدما أصيب بفشل كلوي حاد.

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وقالت: "يحبني قطي ستانلي كما لم يحبني أي إنسان من قبل، أريد أن يبقى برفقتي لأطول فترة ممكنة. إنه أفضل صديق حظيت به في حياتي".

في البداية، واجهت بيتسي بعض الضغوط من العائلة والأصدقاء الذين نصحوها بأن لا تنفق أي أموال على قط كبير بالسن مثل ستانلي، وأن عليها ادخار المال لطفليها الصغيرين. إلا أن بيتسي وزوجها قررا استخدام الأموال التي ادخروها لشراء سيارة لإنقاذ حياة قطهما المفضل.

وأجريت عملية زرع الكلية من قبل فريق من الأطباء البيطريين في مستشفى ريان البيطري، حيث سارت الأمور على ما يرام وعاد القط ستانلي لحالته الطبيعية بعد شهر من الجراحة، وفق ما ورد في موقع "أوديتي سنترال" الإلكتروني.

الصورة من موقع "أوديتي سنترال".

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