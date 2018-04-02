في العراق.. فندق لتدليل القطط مقابل 4.2 $ لليلة واحدة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في بلد عانى الكثير من الحرب ومن تنظيم داعش الارهابي، حيث يكافح الكثير من الناس لتغطية نفقاتهم وتأمين لقمة عيشهم، قد يبدو المكان الرئيسي للقيلولة وكأنه ترف.

طالب الطب البيطري "أحمد طاهر مكي"، له وجهة نظر سباقة ومختلفة، إذ افتتح في "البصرة" جنوبي العراق فندقا مخصصا لإستقبال القطط.

حوّل "أحمد طاهر مكي" منزله إلى فندقٍ لمعاملة القطط بترف ولتقديم أحسن خدمة لهذه الحيوانات الأليفة، بحسب ما ورد في "thepeninsulaqatar"

واستلهم "مكي" فكرة إنشاء فندق للقطط من شدة حُبه وتعلقه منذ الصغر بالحيوانات الأليفة، كما لحاجة السوق والمراكز البيطرية لمحلٍ لإيواء هذه القطط في الحالات المرضية أو في حالة سفر أصحابها.

واسم هذا المكان الفريد "Hotel Cats Pet 4"، يقع مباشرةً فوق عيادة طب بيطري ويوفر مكانًا مريحًا للقطط للعب والنوم عندما يكون مالكوها بعيدين، كما يحرص القيم على هذا المكان على نشر صور قطط زبائنه على وسائل التواصل الاجتماعي.

إشارة إلى أن هذا الفندق يُقدّم خدمات خمس نجوم للقطط الأليفة وبسعر زهيد للغاية فسعر المبيت لليلة واحدة هو مقابل 5 آلاف دينار عراقي أي حوالي 4.2 دولارا أمريكي.

الصور من موقع "thepeninsulaqatar"

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