أضخم قطة برية على الإطلاق تعيش في أسكتلندا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت جريدة "الدايلي ميل" البريطانية عدة صور لقطة برية أسكتلندية، بعدما تم وصفها بأنها الأضخم في العالم على الإطلاق في تلك الفصيلة. وحسبما ذكر الباحثون، أن حجم تلك القطة يبلغ ضعف الحجم الطبيعي للقطة البرية الأسكتلندية العادية.

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ويقول الدكتور "بول أودونوغو" أحد أكبر الباحثين بمجال القطط البرية "إنها أكبر قطة برية أسكتلندية رأيتها في حياتي.. ليس هناك أدنى شك على الإطلاق في ذلك الأمر".

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وتشير الجريدة إلى أن طول القطة يبلغ حوالى 4 أقدام من الأنف وحتى الذيل، ولقبت بـ"الوحش". ويقول كيف بيل المسؤول عن الكاميرا التي التقطت صور القطة "لم أصدق عيني عندما رأيت هذه القطة.. حيوان مذهل ورائع.. إنه أحد الحيوانات البرية التي لا تقدر بثمن ونجت من عمليات التهجين".

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم تثبيت كاميرات بواسطة العمال الميدانيين، في الأماكن التي يٌعتقد تواجد الحيوانات البرية النادرة بها، من أجل رصد أي ظهور لها.

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