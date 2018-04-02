لاعبة هوكي ترضع طفلتها أثناء المباراة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

في مشهد يوضح عظمة ما تقدمه الأمهات، قامت أم بمشاركة صورة إرضاعها لطفلتها البالغة من العمر 8 اسابيع، على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك، وذلك وسط مباراة في إحدى بطولات هوكي الجليد التي كانت تشارك فيها، حسبما نشر موقع جريدة الإنديبندنت البريطانية.

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الأم "سيرا" تعمل كمعلمة في إحدى المدارس، بخلاف كونها لاعبة هوكي الجليد، وتبلغ ابنتها "إليي" 8 أسابيع فقط. وتروي سيرا كم هو صعب لعب الهوكي بعد الحمل والولادة، مؤكدة أن جسدها لم يعد باستطاعته مجاراة أوامر عقلها التي كان ينفذها في الماضي أثناء المشاركة في المباريات.

وتقول: "إنني أفتخر بنفسي وبجسدي رغم أنني لم أعد قادرة على فعل الأشياء التي كنت أقوم بها في وقت قريب مضى، ولكن يكفي أنني قادرة على إطعام طفلتي".

وتكشف سيرا أنها كانت متخوفة من مشاركة الصورة على موقع فيسبوك في بداية الأمر خوفاً من تلقي ردود أفعال سلبية، ولكن استشاري الرضاعة ساعدها على نشرها، قبل أن تتلقى ردود أفعال إيجابية بالجملة عبر السوشيال ميديا.

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