صورة اولية للامير البريطاني الـ5 الذي غير السلالة الملكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

وضعت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام ابن ولي عهد بريطانيا، مولوداً ذكراً في مستشفى بلندن، الإثنين 23 نيسان 2018، ليكون ثالث أبناء الزوجين الملكيَّين والخامس في ترتيب ولاية العرش البريطاني.

وقال قصر كينسينغتون إن المولود يزن 3.8 كيلوغرام، مضيفاً في بيان أن الأمير وليام حضر الولادة بمستشفى سانت ماري في غرب لندن، حيث وضعت كيت أيضاً طفليهما؛ جورج وشارلوت.

وقال القصر: "تم إبلاغ الملكة ودوق إدنبره وأمير ويلز ودوقة كورنوول والأمير هاري وأفراد عائلتي الزوجين، وابتهجوا بالخبر السعيد"، مؤكداً أن "سُموّها وطفلها بخير".

والأمير الجديد هو سادس ابن لأحد أحفاد الملكة إليزابيث الثانية، ويأتي ترتيبه الخامس في ولاية العرش بعد أخيه الأمير جورج (4 سنوات) وشقيقته تشارلوت (عامان) ووالده الأمير وليام وجده ولي العهد الأمير تشارلز.

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ويعني تعديل قانوني في عام 2013 أن المولود الجديد لن يحل محل شقيقته الأكبر تشارلوت في ترتيب ولاية العرش.

وفي السابق، كان الذكور الأصغر سناً يحلون محل شقيقاتهم الأكبر في ولاية العرش.

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وقال مؤرخ العائلة المالكة هوجو فيكرز: "هذه ستكون في الواقع المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الشيء على الإطلاق".

ومولود كامبردج الجديد سيكون الخامس في ترتيب العرش البريطاني. وسيحتلّ الأمير هاري المركز السادس لتولّي العرش. أما دوق يورك، شقيق الأمير تشارلز الذي ولد في المرتبة الثانية، سينتقل إلى المرتبة السابعة، وفق موقع The Daily Mailالبريطانية.

وذكر قصر كينسينغتون أن اسم الأمير الجديد سيعلَن في الوقت المناسب. وكانت المراهنات تشير إلى أن ألبرت وآرثر وجاك وفريد هي الأسماء المرجحة لو كان المولود ذكراً.

وعملاً بالتقاليد الملكية، سيتم الإعلان الرسمي عن اسم المولود بوضع إشعار على حامل في مقدمة ساحة قصر باكنغهام مقر الملكة بلندن.

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