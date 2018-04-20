هل تغني ألعاب الفيديو المنزلية عن التوجه إلى صالات الرياضة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ديما نجم)

أثبت تجارب عدة مؤخراً أن ألعاب الفيديو مفيدة لمن يسعى على المحافظة على وزنه أو إنقاصه ، خاصة وأن من يمارسها لن يشعر بالتعب عند القيام بعمل ترفيهي و مفيد في ذات الوقت.

في أوقات الفراغ أو عند الشعور بالملل، يلجأ كثير منا إلى ألعاب الفيديو للحصول على بعض المرح والتسلية، ولكن تجارب لأشخاص عدة أثبتت ان لعب هذا النوع من الألعاب لا يجلب المتعة والتسلية فقط، وإنما يساعد في إنقاص الوزن والحصول على جسم رشيق ومتناسق دون أن يشعر من يمارسه بالتعب أو الملل.

وتشير تقارير متعلقة بالصحة إلى أن مشكلة السمنة تنشأ عادة بسب عدم ممارسة الرياضة ونقص أوقات الفراغ وغلاء أسعار الأجهزة الرياضية، لذلك فالحل الأمثل لهذه المشكلة هو استخدام الألعاب اللاسلكية مثل أجهزة “الكنكت” الخاصة بجهاز XBOX والتي تتيح فرصة ممارسة الرياضة أمام التلفاز في المنزل من خلال برامج ألعاب رياضية موثوقة تم تصميمها بواسطة مصممي الألعاب و بمشاركة مدربين مختصين في مجال الرياضة والتي تناسب الجميع.

و هذا النوع من ألعاب الفيديو يُعتبر من الأنشطة الترفيهية والصحية التي قد يمارسها كافة أفراد العائلة، وتقوم هذه الألعاب بدور حلقة الوصل التي تربط الأهل بالأطفال و الأصدقاء من جميع الفئات العمرية، لاسيما و أنها أصبحت صيحة دارجة تتواجد في أغلب المنازل لما تقدمه من قيمة ترفيهية و رياضية وتعليمية أيضاً.

و من ألعاب “الكنكت” الرياضية التي ينصح بالاستعانة بها للحفاظ على الوزن المثالي، لعبة “Your Shape: Fitness Evolved”. في هذة اللعبة يقوم “الكنكت” بتصوير الجسم وعرضه على الشاشة، ومن ثم يتم إدخال العمر و الوزن من اجل حساب عدد السعرات الحرارية الي يتم حرقها عند القيام بالتمارين.

فهل ستغني غرفة ألعاب الفيديو المنزلية عن التوجه إلى صالات الرياضة؟.



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