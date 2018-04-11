دراسة: تشابك الأيدي بين الزوجين يخفف الألم الجسدي

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)

يساعد تشابك الأيدي بين الزوجين على تقوية الروابط بينهما وإضفاء ذكرياتٍ رومانسية لدى كلاهما تساعدهما على مواجهة الحياة. هذا ما كشفت عنه دراسة أمريكية حديثة ، قام بها باحثون بجامعة "كولورادو بولدر"،

اذ اعتبرت أن تشابك الأيدي بين الأزواج يساعد على تخفيف الألم الجسدي بشكل كبير كما أنها تعطي الشعور بالأمان والقدرة على تخطي التحديات سويًا.

وتوصَل الباحثون إلى تلك النتيجة بعد دراستهم لـ22 زوجًا وزوجة تتراوح أعمارهم بين ال 23 و32 عامًا خلال عملية ولادة الزوجة ، واكتشف الباحثون أن إمساك يد الزوج لزوجته ساعد على تخفيف آلام الولادة لدى الزوجة.

وأوضح كبير الباحثين «بافل جولدشتاين»، أن جلوس الزوجين معًا في غرفة واحدة دون تشابك الأيدي، لا يعطي نفس تأثير تخفيف الآلام؛ وهذا يثبت أهمية وقوة اللمسة البشرية.

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