لمن يرغب بالعيش لغاية الـ100 عام.. اليك 7 خطوات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية التحدة (ميرور)

وجد باحثون وخبراء أن هناك العديد من المناطق في العالم يعيش فيها الناس لفترة أطول، وهي تشمل مناطق محددة في كاليفورنيا وكوستاريكا وإيطاليا واليونان واليابان.

من هذا المنطلق، سنعرض عليكم في ما يلي 7 خطوات يقوم بها الناس في هذه المناطق لزيادة فرصكم للعيش حتى عمر الـ100 عام.

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- النشاط: إن ممارسة النشاط البدني بشكل منتظم هو واحد من مفاتيح العيش لفترة أطول.

- عدم إهمال الأسرة: تساعد وحدة العائلة السعيدة على تعزيز الصحة وطول العمر.

- تناول الخضراوات: يتبع الأشخاص الذين يعيشون في هذه المناطق نظاماً غذائياً غنياً بالمنتجات النباتية. وهذا يعني تناول كمية كبيرة من الخضراوات الصحية التي تحتوي على الكثير من المواد الغذائية التي تحارب السرطان، وعلى كميات كافية من الفيتامينات والألياف والمعادن.

- عدم تناول الطعام حتى الشعور بالشبع التام: يقوم بعض اليابانيين بتناول نسبة 80 في المئة من الطعام الذي يحتاجونه، وهذا يعني ترك مساحة صغيرة فارغة في المعدة للمساعدة على الهضم.

- تقليل الإجهاد: يرتبط الإجهاد بالأمراض المرتبطة بالشيخوخة. وبالتالي من الضروري أن يغيّر المرء وتيرة حياته من أجل تخفيض مستوى الإجهاد.

- الحياة الاجتماعية: على الإنسان أن يكون اجتماعياً وأن يتفاعل مع غيره.

- وضع هدف في الحياة: عندما يضع المرء هدفاً ما في حياته، يكون سبباً للعيش وهذا يساعد على إطالة العمر.

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