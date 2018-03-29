شاهد.. كيف يعلم رجل كلبه الأكل على غرار البشر؟ (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (فاطمة جنان)



يحب الكثير من الأشخاص تربية الكلاب في المنزل وتدريبها بشكل يتساير وسكان المنزل البشريين، هذا الرجل، الذي يعتبر مثالا رائعا لمربي الكلاب في المنزل، يعتبر الكلب حيوانا يجب أن يتم تربيته داخل المنزل وفق معايير محددة، كما عليه اللالتزام ببعض القواعد لينسجم مع أصحابه بسرعة حتى لا يصبح مصدر إزعاج..

على العموم هناك من يربي الكلاب بهدف الحراسة، أو لإستعمالها في الصيد.. وكلها تحتاج لتربية خاصة، هذا الرجل له أسلوب خاص للتعامل مع الكلاب، إذ بالنسبة له لا مكان للدلال، فهو يعامل الكلب كفرد من العائلة الذي يجب عليه الانسجام مع مرافق البيت..

وربما تحتاج الكلاب بعض الوقت للتاقلم على العيش داخل المنزل، لأنها تفضل العيش في الحدائق بكل حرية، لتنطلق وتلعب، ورغم ذلك يفضل أصحاب الكلاب اصطحابها داخل المنزل، لكنها تحتاج لكثير من الوقت لتتعود على نمط العيش داخل المنازل..



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