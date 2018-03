Black Panther .. الفيلم الأكثر تغريدا عبر موقع تويتر

لم يَكتف فيلم Black Panther النمر الأٍسود بتحطيم كثير من الأرقام القياسية في شباك التذاكر العالمية فحسب، بل ذهب لأبعد من ذلك ، في تسجيل رقم قياسي جديد على موقع تويتر.

ووفقا لبيانات وسائل التواصل الاجتماعي أصبح فيلم المخرج ريان كوجلر الأكثر تغريدا عبر موقع تويتر على الإطلاق.

وقد احتفظ فيلم Star Wars: The Force Awakens سابقا بلقب الفيلم الأكثر تغريدا يليه فيلم Star Wars: The Last Jedi ولكن استطاع Black Panther التغلب عليهم بواقع 35 مليون تغريدة حول الفيلم.



وأكثر الهاشتاغات المستخدمة هي #BlackPanther و #Wakanda و #WakandaForever، في حين أن أكثر الشخصيات التي يغرد المتابعون حولها هي البطل أو "الفهد الأسود" يليها إريك كيلمونجر وعبقري التكنولوجيا شوري.

وكان لأغنية كندريك لامار نصيب كبير من التغريدات حول الفيلم، وأصبحت التغريدة الأكثر انتشارا حول Black Panther.

جدير بالذكر أن فيلم أصبح الفيلم الأول بعد Avatar يصل إلى قمة شباك التذاكر الأمريكي، بينما تخطت إيراداته الاجمالية مليار و182 مليون دولار.

على جانب آخر أكد كيفن فيجي، رئيس استوديوهات شركة Marvel، أنهم بصدد العمل على إنتاج جزء ثان من Black Panther، موضحا إنه لا يوجد تفاصيل يمكن الكشف عنها في الوقت الراهن، لكن إحدى وسائل التسلية في الشركة هو الجلوس معا للتفكير فيما سيتم تقديمه خلال الأجزاء الجديدة.

تركز الأحداث على قصة "تشالا" ملك واكاندا الأفريقية، المعروف باسم "النمر الأسود"، الذي يتولى مسئولية الحكم بعد موت أبيه، ويتحتم عليه الدفاع عن أرضه من التمزق.

