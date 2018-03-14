أكمل القول التالي..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعتبر الحكم والأمثال على اختلاف انواعها شيئا جميلا ذات تأثير إيجابي، لاسيما أنها منتقاة من أعذب الكلام، لاستخلاص أهم الدروس والعبر، فمن منا لا يستهد بمثل خلال حديثه مع الآخرين؟

لقد اعتنى العرب بالأمثال منذ القدم، فكان لكل ضرب من ضروب حياتهم مثل يستشهد به، وبلغت عناية اللغويين العرب حدا مميزا عن سواهم، إذ كان المثل بالنسبة إليهم يجسد اللغة الصافية إلى حد كبير، فأخذوا منها الشواهد وبنوا على أساسها شاهقات بنائهم اللغوي.

موقع "أخبار الآن " وتحت عنوان "أكمل القول التالي" سيحاول جمع أجمل الحكم والأمثال ليتشاركها معكم عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي بطريقة مبتكرة، لا تخلو من الإثارة والتحدي.

أكمل القول التالي:

- ليست السعادة في أن تعمل دائماً ما تريد بل في أن تريد ما ....

الإجابة:

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