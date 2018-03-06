اختبر لغتك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية على وجه الأرض، ومما لا شك فيه أن اللغة العربية التي نستخدمها اليوم أمضت ما يزيد على 1900 سنة.

واستطاعت اللغة العربية أن تستوعب حضارات مختلفة. كما تتجلى أهمية اللغة العربية في أنها المفتاح إلى الثقافة الإسلامية والعربية.

"أخبار الآن" خصت اللغة العربية بلفتة خاصة وخصصت لها هذا الخبر وهذا التحدي لنشرها أكثر وايصالها الى اكبر عدد ممكن من محبيها لتمكينهم من اختبار مهارتهم في اللغة العربية وقواعدها.

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