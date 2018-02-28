الشيخ محمد بن راشد: تحدي القراءة العربي هو صناعة أمل

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تتوالى الاحتفالات التي تخص الثقافة والعلم والابتكار في دولة الامارات...منذ 2008 احتفلت بعام الهوية وصولاً إلى عام الابتكار فعام القراءة فعام الخير، وحين تقع القراءة في صميم هذا الوهج، وحين توضع كلمة «قراءة» مرادفة لكلمات «هوية» و«ابتكار» و«خير»، فإن الدلالة تتضح والمقصود يصل: القراءة في الإمارات بقرار سيادي، وبالقانون، أولوية مطلقة، حيث يرتبط عنوانها ارتباطاً وثيقاً بالمعرفة كمفهوم شامل، ثم كحق وضرورة.

لذلك نحتفل في امارات الخير بعام القراءة، ولذلك نحتفل منذ طلوع شمس أول أمس بشهر القراءة الذي خصص له شهر مارس / آذار من كل عام.

تفاصيل أكثر مع خبيرة التربية وعضوة في مؤسسة محمد بن راشد لمكتبة "اقرأ واستمتع" ليلاس شاهين

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