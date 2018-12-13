مشروع لإحياء قرية سعودية ذات طبيعة خلابة كانت مهجورة (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( العربية )

السعودية دولة بألف حكاية ، قطعة من الجنة لم يكتشفها العالم بعد ، فيها جذور الماضي تنسج أحلى الصور ، كـقرية ذي عين التي تصب منها العيون العذبة الشهيرة، والتي تعد من أجمل البلدات التراثية، من حيث البناء العمراني غير التقليدي والمعتد على الحجر، في طراز معماري فريد بني بأيدي أهل البلدة الشهيرة التي تقع في الطريق الرابط بين السراة وتهامة.

هذه القرية ذات الطبيعة الخلابة انطلقت نحو إعادة تأهيلها من جديد، في مشروع ضخم أطلقه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تحت مسمى "العناية بالبلدات التراثية في السعودية والاستفادة من تجديدها"،

وأكد يحيى عارف، رئيس البلدة أن ذي عين كادت أن تختفي لولا مشروع إعادة تأهيلها من جديد، وهي مقبلة في العام القادم للترشح لقائمة التراث العالمي".

و قرر المجلس الوزاري العربي للسياحة في اجتماعه بدورته الـ21 الذي أقيم في الإسكندرية، بحضور وزراء السياحة العرب ورؤساء...

وبيّن عارف أن "القرية التراثية أصبحت مقراً للأنشطة والفعاليات، وموقعاً للزيارات واستقبال الضيوف، وواحدة من مفاخرنا المعمارية والتراثية في الباحة".

ويستقبل أهالي الباحة في قرية ذي عين ضيوفهم بمجموعة من الفنون الشعبية ومن بينها الخطوة، وكذلك بالأكلات الشعبية الشهيرة بالقرب من شلال المياه الواقع بين القرية التراثية وأشجار الموز وغيرها من المزروعات.

اشتق اسم "ذي عين" من عين مياه جارية أقيمت حولها القرية ولا تزال تنبع بالمياه بنفس القوة لتسقي حقول المزروعات أسفل القرية. ومن أشهر المزروعات في ذي عين الموز والعنب والنخيل وغيرها من المزروعات المتعددة التي كانت تكفي القرية.

ويعمد أهالي القرية لتنظيم أنشطتهم بجانب جداول المياه منذ القدم. وهم يشتهرون بالأهازيج الخاصة بالترحيب وأهازيج الحصاد وغيرها من الأنشطة والفعاليات المتعددة.

مصدر الصور : alarabiya.net

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