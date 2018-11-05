مليوينر البيتكوين سيبني "مجتمع يوتوبي" في نيفادا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد شراء قطعة أرض كبيرة في صحراء نيفادا في الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 170 مليون دولار عام 2017 من قبل شركة غير معروفة، ظهر المحامي ومليونير الـ (cryptocurrency) أو العملات الرقمية، جيفري بيرنز ليكشف نواياه لشراء قطعة الأرض.

ويعمد بيرنز، كما صرح لصحيفة النيويورك تايمز، إلى خلق مجتمع تجريبي على مساحة 100 ميل مربع، حيث سينشئ المدراس والمنازل والمجمعات التجارية وحتى استديوهات الإنتاج، تحت نظام رقمي جديد يدعى (blockchain)، وهو نوع جديد من قواعد البيانات لبيتكوين.

وكما تمكنت بيتكوين من تحويل الأموال دون استخدام البنوك، يعتقد بيرنز وغيره من مستخدمي هذا النظام، أن التكنولوجيا ستمنح الناس العاديين فرصة للتحكم "ببياناتهم الشخصية دون الاعتماد على المنظمات الحكومية أو الشركات الكبرى"، أي مجتمع يوتوبي كما قال المفكر توماس مور.

وأعرب بيرنز للصحيفة، أنه لا يطمح للاسحتواذ على السلطة أو إلى زيادة رصيده البنكي، بل أنه سيتنازل عن سلطة اتخاذ القرارات للمشروع، وستذهب أرباح المشروع إلى المستثمرين المستقبليين والمقيمين والموظفين.

لا يزال المشروع قيد الدراسة وسيتم البناء بحلول عام 2019، بعد تحصيل الموافقات من المقاطعة.

يذكر أن صحراء نيفادا، هي ولاية من الولايات الـ 59 الأمريكية، وتسمى بالولاية الفضية لكثرة المعادن التي تحويها.

مصدر الصورة: نيويورك تايمز

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