مبادرة لتبني أسماك القرش في فيجي

آخبار الأن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انطلقت اليوم السبت في سوفا عاصمة فيجي مبادرة جديدة تهدف الى دعم السياحة الإيكو لوجية البحرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالإضافة للحفاظ على البيئة البحرية وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الحكومة الاسترالية .

وتدعم مبادرة " فيجي القرش "يالعمل نحو تحقيق مجموعة من أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالحياة تحت الماء ، والمرتبط على وجه التحديد بالسياحة البيئية البحرية .



وتعمل هذه المبادرة بشكل وثيق مع محمية Shark Reef البحرية التي تديرها شركة Beqa Adventure Divers ، وهي شركة محلية للبحوث والحماية ومشاريع السياحة البيئية ، من أجل رفع مستوى الحفاظ على البيئة في المنطقة من خلال برنامج لتبني القرش.

وستقوم المبادرة بتعبئة الموارد من خلال السماح لمقدمي الرعاية باعتماد أسماك القرش الفردية في بيئتها الطبيعية.

يتم تقديم عدة طبقات من "التبني" ، حيث تتراوح المقترحات الحالية من 50 دولارًا أمريكيًا إلى 10000 دولار أمريكي لتبنيها من قِبل عامة الجمهور ، مع مجموعات متنوعة من المزايا.



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