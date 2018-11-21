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أول امرأة عربية تشارك في اختبار الفورمولا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

ستصبح سائقة السباق الإماراتية آمنة القبيسي، أول امرأة عربية تختبر سيارة الفورمولا "إي" الشهر المقبل في المملكة العربية السعودية.

و ستشارك المتسابقة البالغة من العمر 18 عاما في  فريق "إنفايس فيرجن راسينغ" في الدورة التي تقام يوم 16 ديسمبر في الرياض.

الفورمولا E التي بدأت منذ عام 2014، هي سلسلة تتنافس فيها فقط السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية. وقد تطورت بسرعة إلى منافسة شعبية في جميع أنحاء العالم.

تنافست القبيسي في سباقات فورمولا 4 هذا الموسم ، وأصبحت أول امرأة إماراتية في عام 2017 تفوز بتحدي روتكس ماكس للدرجة الأولى.

وقالت عن  قيادة سيارة Audi Sport FE05 الكهربائية بالكامل في اختبار الفورمولا E القادم : "أشعر بسعادة غامرة من أجل تجربتي الأولى في الفورمولا E.

"دائما ما كنت أريد قيادة سيارة الفورمولا E الكهربائية بالكامل، هذا النوع من سيارات السباق يعطي الشعور بالقدرة الفورية والمذهلة منذ البداية."

القبيسي ، ابنة خالد القبيسي ، أول إماراتية تتنافس في سباق لومان 24 ساعة ، هي واحدة من سبع متسابقات سيخضعن للاختبار، مع كارمن جوردا وسيمونا دي سيلفسترو ، اللذان شاركا مع فرق الفورمولا واحد في الماضي.

وأضافت القبيسي: "أنا فخورة جداً بتمثيل المرأة بشكل عام والنساء العربيات بشكل خاص. هذا الاختبار هو نقطة انطلاق أخرى نحو حلمي المهني في رياضة السيارات ".

مصدر الصورة: البيان

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