جامعة خليفة تطلق أول قمر صناعي لأغراض تعليمية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أطلقت جامعة خليفة اليوم أول قمر صناعي مصمم ٍ لأغراض تعليمية ، "ماي سات- 1" الذي تم تطويره بالكامل في مختبر الياه سات للفضاء من قِبل طلبة جامعة خليفة وبالتعاون مع الياه سات ،

وتم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية ناسا بالولايات المتحدة الأمريكية .

ويعد هذا القمر الصناعي علامة فارقة وإنجازا جديدا يضاف لجامعة خليفة .

يذكر بأن القمر هو الأول للمختبر الذي تم تأسيسه بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وشركة "نورثروب جرومان"، بهدف توفير منصة مبتكرة للبحوث المستقبلية في مجال تقنيات الفضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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