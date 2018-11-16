في دبي.. إليكم أول منزل ذكي يولد طاقة نظيفة ولا يحتاج كهرباء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

فاز طلاب من جامعة "ولونغونغ" الأسترالية في دبي، بالمرتبة الأولى في مسابقة "سولار ديكاثلون" للشرق الأوسط، لإختراعم "منزلاً ذكياً" يعمل على الطاقة النظيفة، وذلك في حدث دولي ضمّ أكثر من 15 فريقاً من المصميين والتقنيين من طلاب جامعات مختلف حول العالم. وهدفت الفرق المشاركة للفوز بلقب أفضل منزل مستدام وأكثر سكن اقتصادي بالطاقة، مقابل جائزة نقدية بـ2.72 مليون دولار أمريكي. وركّزت اللجنة المنظمة للحدث على العديد من المعايير أثناء تقييم المشاريع المشاركة، منها: التصميم الهندسي، الاتصالات، الابتكار، الراحة والتوفير الكهربائي.

ويحمل "المنزل الذكي" الذي اخترعه الطلاب بالتعاون مع معهد TAFE الأسترالي، اسم "وردة الصحراء"، ويتميز بتوليده طاقة نظيفة تماماً بكمية تفوق ما يحتاجه المنزل. ويتضمن المنزل (مساحته تفوق الـ90 متراً مربعاً)، "بلاطاً سمسياً" معلقاً على جدرانه وسطحنه، يساهم في إنتاج طاقة كهربائية تقدر بـ57 كيلو واط، في وقتٍ لا يحتاج المنزل لأكثر من 38 كيلو واط، كما أنه ليس بحاجة إلى أي مصدر خارجي من الكهرباء.

مصدر الصورة: You-Tube: Sapienza SDME

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