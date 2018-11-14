سبعيني تايواني يطارد لعبة بوكيمون بـ15 هاتف على دراجته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

التايواني تشن سان يوان، والبالغ من العمر 70 عاما، قام بتوصيل 15 هاتفًا ذكيًا على دراجته وتشغيل لعبة "بوكيمون غو" عليهم جميعًا وذلك لالتقاط الوحوش الرقمية.

بات تشن سان يوان المعروف باسم "العم بوكيمون" ذائع الصيت بين سكان مدينة تايبي الجديدة، بعد أن شوهد حول المدينة وهو يمارس لعبة "بوكيمون غو" مستخدما 15 هاتفًا ذكيًا على دراجته.

يظل "العم بوكيمون" في شوارع تايوان في بعض الأحيان حتى الساعة 4 صباحًا، وهو يحمل هواتفه التي يضعها على مقود دراجته.

وقال تشن متحدثاً عن تجربته: " أمارس اللعبة بشغف كبير، وفي الكثير من الأحيان، أظل حتى الساعة الرابعة صباحاً، لقد بدأ شغفي بلعبة بوكيمون غو بعدما تابعت حفيدي وهو يمارسها لعدة مرات في عام 2016."

وذكر "العم بوكيمون" بأن إدمانه على اللعبة يكلفه أكثر من 1300 دولار أمريكي كل شهر، وأن ممارسة اللعبة والتواصل مع لاعبين آخرين في عمره، ساعده في محاربة مرض الزهايمر.

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