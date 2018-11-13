طهاة أرجنتينيون يدخلون موسوعة غينيس بتحضير 11 ألف بيتزا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (ناهد العثماني)

شارك المئات من الطباخين الأرجنتينيين في مسابقة لدخول موسوعة غينيس وتحطيم الرقم العالمي لأكبر عدد من فطائر البيتزا.

حيث قام المشاركون بتحضير 11 ألف فطيرة بيتزا في 12 ساعة أي بمعدل 1500 فطيرة في الساعة الواحدة. محطمين بذلك الرقم الحالي وهو 10,065 فطيرة والذي كان حققه طهاة في إيطاليا أصلِ هذا الطبق ومنشئِه.

وقد خصص المنظمون لهذا الحدث 3000 كلغ من الطحين و3100 لتر من صلصة البندورة على ألا يقل قُطركل فطيرة عن 30.5 سم.

وكأن ذلك العدد من البيتزا لا يكفي، ارتأى المنظمون أن يثقلوا كاهل الطهاة بمهمة جديدة وهي تحضير 8000 فطيرة محشوة في ظرف ثماني ساعات فقط.

ولإعطاء المناسبة طعما ومغزى إنسانيين، سيتم بيع كل تلك الفطائر وسيذهب ريعها لمنظمات خيرية.

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