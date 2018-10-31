الشيخ "محمد بن راشد" يمسح دموع بطلة تحدي القراءة العربي 2018

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



فازت الطالبة المغربية "مريم أمجون" ابنة الـ 9 سنوات بجائزة تحدي القراءة العربي للعام 2018، حيث وصلت أمجون مع 4 طلاب وطالبات إلى المراحل النهائية من التصفيات، واستطاعت التفوق من خلال قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في الحفل الذي أقيم في أوبرا دبي بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأثار مشهد احتضان الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" للطفلة "مريم أمجون" وقيامه بمسح دموعها الأنظار والقلوب خلال الحفل الختامي الذي أقيم في دبي أوبرا الثلاثاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وقالت مريم أمجون إنها تشعر بالفخر والسرور بعد فوزها بـ"تحدي القراءة العربي"، وأضافت بأنها تحلم أن تصبح في المستقبل مهندسة معمارية لتسير على خطى المهندسة العراقية "زها حديد"..

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