عامان فقط حتى اكسبو 2020.. شاهد كيف احتفلت دبي (صور وفيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

العد التنازلي بدأ للحدث الأكبر الذي تنظره دبي والمنطقة ، بل العالم بأكلمله ، عامان فقط على اكسبو 2020 , الذي تستضيفه دبي كأول مدينة عربية

و رحّب فريق «إكسبو 2020 دبي»، السبت ، بآلاف الأفراد من المجتمع الإماراتي وضيوفه في «حديقة البرج»، للمشاركة في بدء العد التنازلي لإقامة الحدث العالمي بعد عامين.

وفي أجواء جسدت التلاحم المجتمعي في دولة الإمارات، احتشد زوّار من مختلف الجنسيات والثقافات والفئات العمرية، ليشهدوا احتفالاً يقدم إطلالة بسيطة على عالم واسع من الابتكار والإبداع والتعاضد الثقافي والفكري، وعالم يسعى إلى بناء مستقبل زاهر لجميع البلدان وجميع الناس.

واستمتع الحضور بالفعاليات التي حفزت على المشاركة في مسيرة التحضيرات، والاستعدادات للترحيب بالدول والمنظمات والعمل المشترك. كما تعرف الحضور إلى الأسباب العديدة التي تنبع منها أهمية «إكسبو 2020 دبي».

وتضمن الحفل فقرات نالت استحسان الزوار من أفراد وعائلات، كما تجولوا في خمس مناطق تمثل كلٌ منها جزءاً من تجربة «إكسبو 2020 دبي». واستمتع الحضور بالفقرات الموسيقية والعروض العالمية، في ما استقبلت منصة المتطوعين في «حديقة البرج» العديد من طلبات التطوع في «إكسبو 2020 دبي».

وتفاعل الحضور بالعد التنازلي وعروض الليزر على «برج خليفة»، التي ترافقت مع تراقص «نافورة دبي»، واستقطبت فقرات الحفل انتباه الزوار الذين خلدوا بعدساتهم عبر الأجهزة المحمولة الذكية هذه اللحظة التي عاشوها، متطلعين إلى عام 2020 حيث سيكونون مع الحدث الحقيقي.

وسيستقطب «إكسبو 2020 دبي» خلال أشهره الستة ابتداءً من أكتوبر 2020، مئات الدول المشاركة وملايين البشر إلى دبي، للاحتفال بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض خلال الفترة الممتدة بين يوم افتتاحه الذي يوافق 20 أكتوبر 2020، وحفل ختامه الذي يوافق 10 إابريل 2021، ملايين الزوّار ليكون أكبر «إكسبو» في التاريخ من حيث عدد الزوّار الدوليين، إذ يتوقع أن يأتي 70% من زوّاره من خارج دولة الإمارات لحضور فعالياته.

وسيكون «إكسبو 2020 دبي» أول حدث دولي ضخم يُقام في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا.

شاهد كيف كان الاحتفال بالعد التنازلي







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مصدر الصور: الامارات اليوم