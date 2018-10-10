أستراليا تنقذ حوتا صغيرا علق بشباك للقرش

أخبار الآن | غولد كوست - استراليا (ا ف ب)

أنقذ خبراء الحياة البحرية الأستراليون، أمس، أحد صغار الحوت الأحدب بعد أن وقع في شرك شبكة لأسماك القرش قبالة الساحل الشرقي لأستراليا.

وعلق الحوت في الشبكة، التي تحملها عوامات وتهدف لحماية راكبي الأمواج والسباحين ومرتادي الشواطئ من هجمات أسماك القرش، على بعد نحو 500 متر قبالة شاطئ جرينماونت في منطقة جولد كوست بولاية كوينزلاند.

واستغرقت عملية إنقاذ الحوت الصغير من الشبكة ساعتين تقريبا من جانب خبراء الحياة البحرية في إدارة المصائد السمكية في كوينزلاند ومتنزه «سي وورلد» البحري في جولد كوست.

وأفاد متنزه سي وورلد في بيان بأن «الحوت الصغير أصيب ببعض الجروح السطحية بسبب الوقوع في الشرك، ولكن ليس هناك ما يهدد حياته، وسبح مع والدته لدى تحريره».

وانتظرت الأم صغيرها حتى تم تحريره.

وقال تريفور لونج، مدير قسم العلوم البحرية في «سي وورلد» لهيئة الإذاعة الأسترالية إن عملية الإنقاذ كانت تجربة مؤلمة. وأوضح بالقول: «لقد كان حوتا صغيرا للغاية - وعلق بشدة في الشبكة، كانت الشبكة تغلفه تقريبا - الأمر مؤلم للغاية للحوت الصغير ومؤلم للغاية للأم».

وأضاف:« إن الأم كانت قريبة للغاية من الصغير وقريبة للغاية منا ومنتبهة للغاية لما نفعله. بصدق أعتقد أن الأم أدركت أننا نساعد الصغير لا نؤذيه، ولذلك كانت هادئة».

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