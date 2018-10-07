عملية إنقاذ صعبة لحوت أحدب جنح إلى شواطئ الأرجنتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

بعد يومين من العمل الشاق، وبمشاركة أكثر من 30 متطوعا، تمكن خفر السواحل الأرجنتيني، من إنقاذ حوت ضخم من نوع الأحدب، جنح إلي الشاطئ ن وكان معرضا للموت، بسبب وزنه الضخم الذي بلغ 7 أطنان.



وقالت السلطات الأرجنتينية أن جهود إنقاذ الحوت الأحدب، تكللت بالنجاح ، وتم دفعة إلي المياه العميقة ، بعد اللجوء إلي استخدام رافعة عملاقة، قامت برفعه عن المياه الضحلة ، التي علق فيها بينما تولي قارب تابع لخفر السواحل ، عملية سحبة إلي المياه العميقة .



واضطر المشاركون في عملية الإنقاذ، إلي حفر مساحة عميقة من الشاطئ ، حول الحوت الأحدب حتي تتمكن الرافعة من التدخل ورفعه إلي اعلي .



وكان الحوت الأحدب قد جنح علي شاطئ منتجع مار ديل تويو على بعد 330 كيلومترا جنوب العاصمة بوينس ايرس، وفشلت المحاولات الأولي لدفعة إلي المياه العميقة ، بعد عجز الرافعة التي تم الاستعانة بها عن رفعه ، مما أدي إلي تعرضها لخطر الانقلاب في الماء.



وقالت عالمة الأحياء الأرجنتينية كارينا ألفاريز إن الحوت الأحدب ، كان محاصرا علي الشاطئ ، وعاجز عن تحريك ذيله وزعانفه بسبب ضحالة المياه وغزارة الرمال الناعمة علي الشاطئ .

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