كم يلعب هواة ألعاب الفديو في اليوم؟

أخبار الآن | دبي- الإمارات العربية المتحدة (صحف)



أظهرت دراسةُ حديثة عن سوقِ الألعاب في الإماراتِ العربية المتحدة أن ستةٍ وثمانين بالمئة من جيلِ ما بعد الألفية وتسعةٍ وسبعين بالمئة من جيلِ الستينيات والسبعينيات يصنفون كلاعبين هواتف نقالة.

كما لوحظ أن لاعبي الهواتف النقالة الإماراتيين يُمضون في اللعب ما بين عشرين إلى اربعين دقيقة يومياً، وغالبية من يستخدم ألعاب الهاتف النقال كل يوم يلعبون خمسِ مرات أو أكثر.

ومن الواضح أن للسرعة وإمكانية الاتصال أهمية قصوى، باعتبار أن 77 بالمئة من اللاعبين المتنقلين في الإمارات يرون أن المنزل هو المكان الأفضل للعب.

من الواضح أن صناعة الألعاب انطلقت حديثاً نسبياً، ولم يقم صانعو الهواتف الذكية بالكثير لتلبية احتياجات اللاعبين المتنقلين بحيث ترتقي مواصفات الهواتف الذكية إلى مستوى الألعاب المتقدمة. لقد تخلفت صناعة الهواتف الذكية لمدة طويلة في مجالات عمر البطارية وعناصر التصميم التي تتيح تجربة سلسة تأخذ بألباب اللاعبين المتنقلين. وإدراكاً من هواوي للحاجة المتزايدة إلى طرح هاتف ذكي يلبي احتياجات الشباب والمستهلكين من عشاق الوسائط والترفيه، فقد أوفت الشركة بوعدها في تقديم مزايا مبتكرة تركز على مختلف فئات المستهلكين في كل منتج، والبقاء في صدارة كل موجات التطور المقبلة في الهواتف الذكية.

وإدراكاً لمتطلبات هذه المجموعة المتنامية والمهمة من المستخدمين، طرحت هواوي هاتفاً مميزاً ومذهلاً، جاهزاً لإثارة شهية عشاق الألعاب في الإمارات العربية المتحدة. وإذا كانت السلسلة هواوي ميت 20 (HUAWEI Mate 20) هي المنطلق، حيث تجمع بين الشاشة الكبيرة والبطارية المديدة والأداء القوي والجودة العالية للرسوميات، فإنها بالضبط ما يرغب به كل لاعب.

لقد زُوِّد الجهاز HUAWEI Mate 20X بذاكرة رام سعتها 6 غيغابايت، وذاكرة روم بسعة 128 غيغابايت، مع ذاكرة قابلة للتوسعة حتى 256 غيغابايت، ما يجعله مثالياً لتخزين مجموعة من تطبيقات الألعاب دون التأثير على سرعة هاتفك الذكي أو سهولة استخدامه. وبالنظر إلى إيرادات تطبيقات الألعاب التي بلغت 63.2 مليار دولار من إجمالي الإيرادات التي حققتها التطبيقات النقالة في العام نفسه والتي بلغت 87.1 مليار دولار أميركي، فإن هواوي عازمة على تقديم كل ما يلزم لتلبية الطلب المتزايد على تطبيقات الألعابiv.

وبشاشته العريضة قياس 7.2 بوصة مع معالج الرسوميات GPU Turbo 2.0، فإن الجهاز HUAWEI Mate 20X يقدم للمستهلكين تجربة أوسع وأكبر وأسرع وأقوى، تهدف إلى إثارة إعجاب اللاعبين المحترفين والمشاهدين التواقين لأرقى تجارب الاستخدام. ومن خلال دعم تقنية HDR10 التي توفر سطوعاً أعلى وإضاءة وظلالاً أكثر وضوحاً، بالإضافة إلى ألوان أكثر غنى لمشاهدي الصور والأفلام، مع مكبرات صوت فائقة تدعم الصوت المحيطي 5.1، فإن الجهاز يقدم تجربة ألعاب آسرة فعلاً.

وعند ضبط جميع الإعدادات الرسومية إلى الحد الأقصى وباستخدام البطارية ذات سرعة الشحن الفائقة بقوة 5000 ميللي أمبير ساعي، سيحصل اللاعب على تجربة لعب سلسة وممتعة دون أي تشويش أو تقطعات. أما الإضافة الرائعة للجهاز فهي "غرفة البخار" الفريدة في هواتف هواوي الذكية والتي تعتمد على تقنية التبريد بالغرافين، ما يتيح لوحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات تقديم أفضل أداء ولمدة زمنية أطول، وهو الهدف الأمثل لعشاق الألعاب النقالة.

لعل هذا هو الوقت الأمثل لعشاق ألعاب الهواتف الذكية، حيث يمكنهم تحقيق أقصى استفادة من مجموعة الميزات التي يقدمها الجهاز HUAWEI Mate 20X والمصممة لتقديم تجربة ترفيه لا مثيل لها. وسيعجب اللاعبون بلا شك بقدرة هذا الهاتف الذكي الحديث على تشغيل آخر الألعاب بكفاءة لا تضاهى.



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