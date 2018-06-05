ما هي الميزات الأكثر رواجاً في نظام iOS12 الجديد؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

كشفت شركة آبل عن التعديلات التي طالت نظام التشغيل الخاص بها iOS12 من خلال فعاليات مؤتمر WWDC السنوي.

ويوفر نظام التشغيل العديد من الميزات على هواتف آيفون، منها إعادة نظام سحب الشاشة لفتح القفل، بعد أن أزالته الشركة في آيفون 10 عام 2016 واستبدلته باستخدام زر القائمة الرئيسية. كما تم دمج تطبيق Shazam مع تطبيق Siri في أجهزة آبل بعد تعديل نظام التشغيل الجديد.

ويتيح النظام الجديد أيضاً خاصية تساعد الآباء على متابعة أبنائهم فيما يستخدمونه على أجهزة آبل، من خلال خيارات السيطرة على ما يمكن الوصول إليه على أجهزة iOS12.

وأضاف التعديل لتطبيق FaceTime قدرة على المكالمة الجماعية عبر الفيديو أو الصوت أو حتى الرسائل النصية مع 32 شخص، ويجري الاتصال المباشر ضمن دمج صور المتصلين على شاشة الجهاز. كما وأضافت آبل رموز تعبيرية جديدة لنظامها، يعرف بـ Bitmoji حيث يمكن خلق رموز تعبيرية تشبه الشخص بشكل كبير.

يذكر أن شركة آبل كانت قد أعلنت ضمن مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2018 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تحديث IOS 12 وهو أحدث إصدار رئيسي من نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها، و الذي يدعم الملايين من أجهزة iPhone و iPad في جميع أنحاء العالم ، حيث أصبح الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12 رسميًا الآن ، مع العديد من الميزات الجديدة ، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء.

للمزيد:

"ios 12" سيمنعك من الإدمان على جهاز "آيفون"

إليك كل ما يجب أن تعرفه من تفاصيل عن نظام iOS 12