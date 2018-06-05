إليك كل ما يجب أن تعرفه من تفاصيل عن نظام iOS 12

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أصبح الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12 رسميًا الآن ، مع العديد من الميزات الجديدة ، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء.

يغير نظام iOS 12 من رؤية مستخدمي iOS للعالم من خلال الواقع المعزز، ويجعل التواصل أكثر متعة وتعبيراً مع رموز Memoji ومكالمات فيس تايم الجماعية، كما تساعد ميزة Screen Time العملاء على فهم الوقت الذي يقضونه في التفاعل مع أجهزة iOS والتحكم فيه، ويقدم نظام iOS 12 أيضاً اختصارات لميزة سيري تسمح له بالعمل مع أي تطبيق لإنجاز المهام بسرعة أكبر.

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نائب الرئيس الأول في إدارة هندسة البرمجيات في آبل كريغ فيديريغي قال: "نشعر بالحماس تجاه ميزات التواصل الجديدة التي نضيفها إلى أجهزة آيفون وآيباد مع رموز Memoji، وهي رموز Animoji بطابع شخصي أكثر، بالإضافة إلى تأثيرات ممتعة في الكاميرا ومكالمات Group FaceTime الجماعية، في نظام iOS12، نوفر القدرة على تجارب جديدة لم تكن ممكنة من قبل، ونستخدم حسابات متطورة لجعل تجارب الواقع المُعزز غامرة بشكل أكبر، بالإضافة إلى تكنولوجيا ذكية على الجهاز لتوفير طرق أسرع لإنجاز المهام من خلال سيري"

مع نظام التشغيل iOS- 12 ، أظهرت الاختبارات التي تم إجراؤها على iPhone 6 Plus "موديل 2014" تشغيل أسرع للتطبيق بنسبة 40٪ وتشغيل أسرع بنسبة 70٪ لشاشة القفل ، في حين ظهرت لوحة المفاتيح أسرع بنسبة 50٪. وتحت الضغط ، كان الجهاز أسرع مرتين في فتح التطبيقات وورقة المشاركة. قد لا تكون هذه التحسينات ملحوظة على موديلات iPhone و iPad الأحدث ، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يحتفظون بأجهزتهم القديمة منذ سنوات سيلاحظون بكل تأكيد الفرق في الأداء.

ما هي الأجهزة التي سيدعمها نظام iOS 12 الجديد؟

سيتم دعم نظام التشغيل iOS 12 على جميع أجهزة iOS 11 الحالية، ويمكن لأداء وحدة المعالجة المركزية أن يزيد بشكل فوري عند الحاجة، ثم ينحدر للحفاظ على عمر البطارية، كذلك أعلنت شركة آبل أنها تعمل حالياً مع أدوبي ، أوتوديسك ، والبعض الآخر لتطوير خصائص الأجسام ثلاثية الأبعاد الجديدة مع AR، كما يتضمن نظام التشغيل iOS 12 تطبيقًا جديدًا من Apple بنظام آركت يدعى Measure.

وقالت أبل خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في مدينة سان هوزيه إن تحديث iOS 12 بإمكانه تنفيذ مهام بسيطة، مثل فتح التطبيقات، بسرعة تصل إلى ضعف السرعة التي يتيحها برنامج iOS 11 الحالي الذي تعمل به مجموعة من منتجات الشركة منذ عام 2013.

كما أعلنت أبل عن خصائص جديدة تسمح للآباء بالتحكم في مدة استخدام أبنائهم للأجهزة بل والتطبيقات التي يمكن لهم استخدامها.

أسرع وأكثر استجابة

صُمم نظام iOS 12 لجعل المهام اليومية على آيفون وآيباد أسرع وأكثر استجابة مع تعزيزات في الأداء في أرجاء النظام، ويتم تشغيل الكاميرا بسرعة لغاية 70 في المئة وتظهر لوحة المفاتيح على الشاشة بسرعة لغاية 50 في المئة أكبر.

تجارب الواقع المعزز المشتركة

يسمح ARKit 2 للمطورين بتصميم تطبيقات مبتكرة للواقع المعزز على أكبر منصة للواقع المعزز في العالم، مع أدوات جديدة لدمج التجارب المشتركة.

رموز Memoji وتأثيرات الكاميرا الممتعة

تجعل الميزات الجديدة التواصل مع الأصدقاء والأقارب من جهاز آيفون X أكثر تعبيراً مع رموز Animoji جديدة وشخصيات Memoji ممتعة قابلة للتخصيص>

مكالمات فيس تايم الجماعية

غيّر فيس تايم من طريقة تواصلنا ومشاركتنا اللحظات الهامة، والآن مع المكالمات الجماعية، يسهل التحدث مع عدة أشخاص في الوقت نفسه

سيري

تقدم اختصارات سيري طريقة جديدة أكثر سرعة لإنجاز المهام مع إمكانية عمل أي تطبيق مع سيري، ويستطيع ذكاء سيري اقتراح القيام بمهمة ما في الوقت المناسب

الصور

تعرض صفحة لك - For You الجديدة اللحظات المفضلة في مكان واحد

عدم الإزعاج والإشعارات وميزة Screen Time

تم دمج ميزات جديدة في نظام iOS 12 لمساعدة العملاء على فهم الوقت الذي يقضونه في التفاعل مع أجهزة iOS والتحكم فيه.

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