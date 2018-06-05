"ios 12" سيمنعك من الإدمان على جهاز "آيفون"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

هل أدركت سابقا أن تناولك للتفاح قد يقيك من أمراض عدة ويبعد الطبيب عنك بمسافات هائلة؟ هذا المبدأ الذي يشرح المثل العالمي والذي يقول "تفاحة باليوم، تبعد عنك الطبيب"، هذا فعلا ما اقتبسته شركة "أبل" التي تصل قيمتها السوقية ما لم تصله أي شركة بالتاريخ، وهي الأغلى بين شركات العالم..

هذه الشركة اقتفت طريقا معاكسا، فبدل اعتماد التطبيقات التي يدمن عليها المستخدم للجهاز، هي تحاول إبعاد المستخدم عن هاتفه قدر المستطاع، حيث ستنتج نظاما مزودا بما يعترض الرسائل التي يرسلها الباثون إليهم في المساء، بحيث لا تظهر على الشاشات وتغريهم بالاطلاع عليها، فينامون بطريقة أفضل، بدلا من أن تستعبدهم الأجهزة ومغرياتها، وهذا بالتحديد ما تقوم به التفاحة في جسم الإنسان..

في ذات السياق، كشفت أبل عن سلسلة من التحديثات والتغييرات الآخذة بعين الاعتبار الضرر الذي يسببه الإدمان على الأجهزة الإلكترونية بالصحة، وأهم تغيير هو "عدم الإزعاج" أو Do not disturb ، وهي العبارة التي يتسلح بها نزلاء الفنادق عادة، ويضعونها مكتوبة على أبواب غرفهم من الخارج، كي لا يزعجهم أحد ويطرق عليهم الباب لأي غرض..

قد يستغرب البعض هذا التحديث من "أبل" المعتادة على تقديم جديد 100 % تقريبا، لأن المستخدم للجهاز قد لا يرى ضرورة من اللجوء إلى خاصية "عدم الإزعاج" طالما بإمكانه إقفاله بالمرة، أو وضعه في حالة الصمت التام، فيرتاح من كل مرسل إليه..





كيف ستعمل خدمة "Do not disturb"؟

خدمة "عدم الإزعاج" تسمح لك الحد من أو إسكات الإشعارات والتنبيهات على جهازك تماما، إنها أقوى من مجرد وضع الهاتف على الوضع الصامت، بل لها فوائد عدة:

- تجاهل الإشعارات تلقائيا كل ليلة أثناء النوم.

- تجاهل كافة المكالمات والرسائل وعدم الإشعار بوجودها بإسثناء بعض الناس المفضلين.

- يمكنك أن ترى كيف أن ميزة عدم الإزعاج يمكن أن تكون مفيدة جدا في الحياة اليومية..

مستويات الخدمة:

صمت تام: كتم هاتفك تماما، بحيث لن تحصل على أيا من المكالمات، الرسائل وحتى الإشعارات أثناء تفعيل الميزة.

إنذار فقط: كما يوحي الاسم، يكون الهاتف صامت تماماً مع وصول الإشعارات.

الأولوية فقط: كتم هاتفك تماما، بإستثناء المكالمات، الرسائل والإشعارات التي تصلك من أشخاص أنت تُحددهم بشكل مسبق.

الجدير بالذكر أن الشركة، لم تجد الشركة التي تعرضت لاحتجاجات واتهامات بالتقاعس الصحي، سوى حل إضافة "التطبيق الليلي" إلى عدم الإزعاج.

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