ما جديد "Siri" في آخر تحديث لـ "iOS"؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

يتميز نظام iOS 12 بتحسينات كبيرة لـ Siri حيث سمح لها ببناء إجراءات تستخدم تطبيقات متعددة، يتم إطلاقها وتنفيذها بأمر واحد من Siri. وجاء هذا التعديل بعد أن اشترت آبل عام 2017 نظام WorkFlow الذي يدعم الأنظمة التقنية للجهاز، إلا أن استخدامه أتى في الإصدار الجديد لـ iOS.

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ويأتي Siri Shortcuts كتعديل هام للنظام حيث يمكن للمستخدم تحديد مصطلحات مخصصة لأمر ما، يتم تنفيذه من تطبيق معين بمجرد ذكر المصطلح المخصص لـ Siri ودون الحاجة لفتح التطبيق المعني. فمثلاً يمكن وضع جملة "طلب البقالة" على النظام، فتقوم Siri بإعطاء الأمر للتطبيق المقصود.

In iOS12, you can create custom Siri commands. Pretty cool. #WWDC18 pic.twitter.com/z5PzVbEN1Z — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) June 4, 2018

وفي العرض التجريبي قام المستخدم بإعداد روتين "العودة إلى المنزل"، فاقترح عليه التطبيق استخدام KQED لتشغيل بعض برامج NPR، لأن هذا ما يفعله عادة في ذلك الوقت من اليوم.

يتيح تطبيق Shortcuts الجديد أيضاً دمج الإجراءات من تطبيقات متعددة في روتين واحد، يتم تشغيلها بأمر من Siri، كما يتوقع الإجراءات التالية استناداً إلى ما قام به المستخدم سابقاً كجزء من روتينه اليومي.

BREAKING NEWS: Apple invents IFTTT with Siri Shortcuts. #ios12 pic.twitter.com/nDS8QyEyTn — Andy Boxall (@AndyBoxall) June 4, 2018

ويذكر أن شركة آبل أعلنت ضمن مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2018 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تحديث IOS 12 وهو أحدث إصدار رئيسي من نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها، و الذي يدعم الملايين من أجهزة iPhone و iPad في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12 رسميًا الآن، مع العديد من الميزات الجديدة، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء.

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