FaceTime يتيح التواصل لـ32 شخصا بتحديث iOS12 الجديد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

ضمن قائمة التعديلات التي قامت بها آبل لنظام التشغيل الجديد الخاص بهاiOS12 ، يأتي تطبيق FaceTime بخصائص جديدة، تتيح التواصل لـ 32 مشاركاً في وقت واحد.

ويسمح التطبيق بالتواصل عبر الفيديو أو الصوت أو عبر الرسائل النصية، من آيفون وآيباد أو ماك، وإجراء مكالمات صوتية من خلال فيس تايم على آبل ووتش .

ويعرض التطبيق في الجزء السفلي من الشاشة، شريطاً بوجوه جميع المتصلين، حيث يقوم بتكبير صورة المتحدث بشكل تلقائي. كما يمكن تكبير صورة أحد المتحدثين بالنقر المزدوج على المربع الذي يحوي صورة الشخص. كما تسمح لك كاميرا فايس تايم، الوصول إلى أنيموجي الخاص بك وإدراجه في المحادثة.

يذكر أن شركة آبل كانت قد أعلنت ضمن مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2018 في مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن تحديث IOS 12 وهو أحدث إصدار رئيسي من نظام تشغيل الهواتف الذكية الخاص بها، و الذي يدعم الملايين من أجهزة iPhone و iPad في جميع أنحاء العالم ، حيث أصبح الإصدار الجديد من نظام التشغيل iOS 12 رسميًا الآن ، مع العديد من الميزات الجديدة ، بالإضافة إلى تحسينات في الأداء.

A FaceTime in iOS12 supports groups with up to 32 people. #WWDC18 pic.twitter.com/lDPbRzyKRF — Lance Ulanoff (@LanceUlanoff) June 4, 2018

للمزيد:

ما هي الأجهزة التي سيدعمها نظام iOS 12 الجديد؟

ما جديد "Siri" في آخر تحديث لـ "iOS"؟