تويتر يحدث تطبيقه لإبراز الأحداث الكبرى والأخبار المهمة

أخبار الآن | سان فرانسيسكو - أمريكا (رويترز)

قالت شركةُ تويتر يوم الأربعاء إنها تعكفُ على تحديثِ خدمتها لإتاحةِ مساحةٍ أكبر للأحدثِ الكبرى مثل نهائياتِ كأس العالم لكرةِ القدم والزلازل والأعراس الملكية والانتخابات كي تُسهلَ على المستخدمين العثور على التغريداتِ المثيرة للاهتمام.

وقالت تويتر، ومقرها سان فرانسيسكو، إنها ستبدأ إخطار مستخدمي تطبيقها بالأحداث التي تجري وربما تثير اهتمامهم، مُضيفةًً أنها ستروجُ لهذه الأحداث في قسمٍ مُخصص على صفحةِ البحث.

وتحاول الشركة تقديم خدمة مميزة للمستخدمين والمعلنين بتسليط الضوء على الأحداث المباشرة والأخبار العاجلة على عكس ما تقدمه خدمات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل فيسبوك الذي يمنح الأولوية للمنشورات الاجتماعية التي تتناول الأسرة والأصدقاء على الأخبار.

وذكر كيث كولمان نائب رئيس تويتر للمنتجات أن الأخبار العاجلة والمهمة ستظهر في مقدمة الصفحة الرئيسية وهي محور الخدمة وأول ما يراه المستخدمون عادة عندما يفتحون تويتر عبر الهواتف الذكية.

وقال كولمان في إفادة للصحفيين ”نريد أن يكون تويتر هو الطائر الصغير الذي يقف على كتفك ليخبرك بما تريد أن تعرفه عندما تحتاج إلى ذلك“.

وسيؤدي النقر على الأخبار العاجلة والمهمة إلى نقل المستخدمين إلى مجموعة من التغريدات والصور والمقاطع المصورة بشأن موضوع ما، والتي ستوضع معا في هذا المكان من خلال حلول حسابية إلكترونية وموظفين.

وقال كولمان إن تويتر أطلق خاصية مشابهة تسمى (مومنتس) عام 2015، مضيفا أن التغييرات الأخيرة توسع هذه الخاصية.

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