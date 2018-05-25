إحذر.. من "ثغرة خطيرة" تقتحم الـ "واتساب"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تطبيق "واتساب" قد لا يكون آمنا كما كان يعتقد من قبل لذلك فهو مكان للثغرات، مؤخرا حذر خبراء من ثغرة خطيرة في تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، تتيح للأشخاص المحجوبين توجيه رسائل إلى المستخدمين. فإن عددا من مستخدمي "واتساب" اتخذوا من موقع "تويتر" منبرا للتعبير عن سخطهم من الثغرة، التي وصفوها بالمزعجة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية..

ولا يقتصر الأمر على توجيه الرسائل، إذ بوسع المستخدمين تصفح صورة حساب المستخدم الشخصية وحالته وبقية المعلومات المرفق بحساب "واتساب"، ويقول خبراء إن هناك حلا سهلا للمشكلة يتمثل في إلغاء حجب المستخدم المزعج ومن ثم إعادته مجدداً.

في نفس الوقت، يوضح المغرد "WABetaInfo"، الذي يعد مصدرا موثوقا بشأن المعلومات التقنية، أنه يتوجب على مستخدمي "واتساب" إزالة "المزعجين" من قائمة المتصلين في التطبيق، ومن ثم إسكات "كتم" دردشات هؤلاء. وفي طريقة أخرى، يمكن للمستخدم اختيار "المزعجين"، والتوجه إلى قائمة "إعدادات الخصوصية" وتغييرها بما يتيح لهم فقط الاطلاع على بيانات محدودة..

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