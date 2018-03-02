آبل تتصدر السوق العالمية للأكسسوارات الموصولة الفردية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



ساهمت مبيعات النسخة الأخيرة من ساعة آبل الموصولة نهاية عام 2017 في تصدر المجموعة الأميركية العملاقة السوق العالمية للأكسسوارات الموصولة الفردية، حسب ما أفادت شركة "آي دي سي" لدراسات السوق، مشيرة الى ان آبل باعت حوالي 8 ملايين ساعة "آبل ووتش" في الربع الأخير من السنة الماضية، أي 21% من المبيعات الإجمالية للأكسسوارات الفردية الموصولة من كل الأنواع (ساعات وأسوار رياضة وملابس ..) خلال تلك الفترة وفق "آي دي سي".

واستفادت الشركة من طرح نموذج " آبل ووتش 3 " الجديد في أيلول/سبتمبر الماضي.

وحلت منافستها الأميركية "فيتبيت" في المركز الثاني مع 14,2 % من السوق متقدمة على الصينية "شياومي" (13 %).

وباعت "آبل" خلال العام 2017 بكامله 17,7 مليون ساعة موصولة في العالم تشكل 15,3 % من سوق الاكسسوارات الموصولة التي يرتديها الشخص والمعروفة باسم "ويريبلز" على ما جاء في هذه الدراسة فيما حلت "شياومي" ثانية (13,6 %) و"فيتبيت" ثالثة (13و3 %).

وأوضح رامون ياماس مدير الأبحاث في "آي دي سي"، "يتواصل الإقبال على الساعات الموصولة وتحتل آبل موقعا وحيدا لاستقطاب الطلب".

وسجلت السوق العالمية لاكسسوارات "ويريبلز" نموا نسبته 10,3 % خلال العام 2017 لتصل إلى 115,4 مليون اكسسوار مباع.

وكانت السوق نمت بنسبة 27 % في العام 2016.



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