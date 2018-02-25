روبوت واقعي يحاكي حركات الكلب ويفتح الباب لوحده

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة - (وكالات)

أظهر مقطع فيديو، نشره موقع "ماشابل"، روبوت كلب يفتح الباب بطريقة تشبه الإنسان، في لقطة تتجاوز المألوف مستوحاة من فيلم "تيرميناتور".

وكشفت شركة "بوسطن ديناميكس"، المملوكة من قبل غوغل، الفيديو الذي يظهر الروبوت "سبوت ميني" وهو يتجول داخل منزل مع روبوت آخر، قبل أن يتوجه نحو الباب ويفتحها ثم يمران معا.

وقال "ماشابل" إن الروبوت، الذي أزيح الستار عنه في نوفمبر الماضي، يمكنه التجول في كل أرجاء المنزل مثل "الكلب المنزلي"، كما بات بإمكانه الآن فتح وقفل الأبواب.

و"سبو تميني" هو عبارة عن روبوت صغير صمم على شكل كلب ذي أربع أرجل ويزن حوالي 25 كيلوغراما.

ويتميز "الروبوت الكلب" بأذرع ميكانيكية وأجهزة استشعار متطورة تجعله يتعامل بسهولة مع العديد من الحالات في المنزل أو المكتب.

تساءل الكثيرون ما إذا كانت الكلاب الروبوتية ستسحب البساط من الكلاب العادية، وتصبح أفضل صديق للإنسان بعد انتشار لقطات لروبوت يفتح الباب.

شارك إليوت هيجينز، الباحث في معهد كينجز كوليدج لندن، الفيديو عبر تويتر معلقا " آخر إصدار من روبوتات المستقبل".

ويمكن وضع الروبوتات مثل "سبوت ميني" للعمل في البيئات الخطرة ومناطق النزاع لمنع تعرض البشر للخطر، أو مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

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